Галерея: древние фрески на потолке современной квартиры

Студия Flore & Venezia Architects работала над оформлением квартиры, расположенной в доме 1886 года в городе Остуни, Италия. Работая с историческим пространством, архитекторы получили исключительную возможность заглянуть в лицо истории и строительным технологиям прошлого. Квартира должна была соответствовать образу жизни и привычкам новых владельцев, одновременно тесно связывая их с духом этого места и с городским ландшафтом.

Резиденция имеет очень простую планировку: традиционную, но адаптированную к современным задачам. Реставрация пространства проводилась с минимальным вмешательством и максимальной деликатностью. В ходе работ был найден ряд следов прошлого, фрески, заполненные с течением времени отверстия, замурованные ниши. Все они были восстановлены с особым вниманием к деталям, свету, обработке древесины и металлов.

Кухня получилась дружелюбной и одновременно интимной. Остров создан из мрамора и противопоставлен столу, отсылающему к оливковым деревьям Апулии. Столовая соединена с кухней и удивляет не только красивым видом из окна, но и невероятной потолочной фреской.