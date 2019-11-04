Галерея: древние фрески на потолке современной квартиры

Сайт об интерьере и архитектуре HQRoom предлагает взглянуть на работу итальянской студии Flore & Venezia Architects, участники которой оформляли квартиру, расположенную в доме 1886 года в городе Остуни, Италия.
Студия Flore & Venezia Architects работала над оформлением квартиры, расположенной в доме 1886 года в городе Остуни, Италия. Работая с историческим пространством, архитекторы получили исключительную возможность заглянуть в лицо истории и строительным технологиям прошлого. Квартира должна была соответствовать образу жизни и привычкам новых владельцев, одновременно тесно связывая их с духом этого места и с городским ландшафтом.
Резиденция имеет очень простую планировку: традиционную, но адаптированную к современным задачам. Реставрация пространства проводилась с минимальным вмешательством и максимальной деликатностью. В ходе работ был найден ряд следов прошлого, фрески, заполненные с течением времени отверстия, замурованные ниши. Все они были восстановлены с особым вниманием к деталям, свету, обработке древесины и металлов.
Кухня получилась дружелюбной и одновременно интимной. Остров создан из мрамора и противопоставлен столу, отсылающему к оливковым деревьям Апулии. Столовая соединена с кухней и удивляет не только красивым видом из окна, но и невероятной потолочной фреской.
Дизайн резиденции является результатом слияния старинных и современных предметов, сочетания цветов, материалов и изделий, разработанных Flore & Venezia Architects для этого проекта и изготовленных на заказ местными мастерами.