Бортпроводники популярной авиакомпании на этой неделе проведут забастовку

Забастовка бортпроводников Lufthansa начнется в среду, 6 ноября, в 23.00 и продлится в течение 48 часов, сообщает Turizm. Сотрудники перевозчика недовольны условиями оплаты труда. К протестной акции могут присоединиться дочерние компании Lufthansa, в том числе Eurowings и SunExpress. Перевозчик предупреждает своих пассажиров об изменениях в расписании рейсов.

Представители Lufthansa заявили, что ведут переговоры с активистами, чтобы урегулировать возникший спор до начала забастовки. Тем не менее, компания уже предложила пассажирам бесплатно обменять билеты. Клиенты могут выбрать другой рейс с отправлением в течение следующих 10 дней. К тому же, перевозчик позволяет изменить город вылета. Для внутренних перелетов компания предложила заменить рейс поездкой на поезде Deutsche Bahn.

Предыдущая забастовка авиакомпании Lufthansa состоялась 20 октября. Тогда, по сведениям перевозчика, были отменены более 100 авиарейсов, а по данным профсоюза бортпроводников UFO — 200.