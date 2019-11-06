Бортпроводники популярной авиакомпании на этой неделе проведут забастовку

Авиакомпания Lufthansa отменяет большинство рейсов, запланированных на 7 и 8 ноября из-за акции протеста ее бортпроводников. Об этом пишет Deutsche Welle.
Забастовка бортпроводников Lufthansa начнется в среду, 6 ноября, в 23.00 и продлится в течение 48 часов, сообщает Turizm. Сотрудники перевозчика недовольны условиями оплаты труда. К протестной акции могут присоединиться дочерние компании Lufthansa, в том числе Eurowings и SunExpress. Перевозчик предупреждает своих пассажиров об изменениях в расписании рейсов.
Представители Lufthansa заявили, что ведут переговоры с активистами, чтобы урегулировать возникший спор до начала забастовки. Тем не менее, компания уже предложила пассажирам бесплатно обменять билеты. Клиенты могут выбрать другой рейс с отправлением в течение следующих 10 дней. К тому же, перевозчик позволяет изменить город вылета. Для внутренних перелетов компания предложила заменить рейс поездкой на поезде Deutsche Bahn.
Предыдущая забастовка авиакомпании Lufthansa состоялась 20 октября. Тогда, по сведениям перевозчика, были отменены более 100 авиарейсов, а по данным профсоюза бортпроводников UFO — 200.
Еще об одной акции протеста сообщили в Великобритании. Здесь 2 декабря должны начать бастовать сотрудники Юго-Западной железной дороги (SWR). Эта дорога связывает Юго-запад Англии, Западные земли и Южный Уэльс с Лондоном. Забастовка в общей сложности продлится в течение 27 дней: с 2 по 11 декабря, с 13 по 24 декабря и с 27 декабря по 1 января 2020 года. В указанные периоды ожидаются сбои в расписании поездов на данном направлении.