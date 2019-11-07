Район Старого порта изменится до неузнаваемости

Два года назад был проведен международный конкурс, в котором победу одержала работа архитектурного бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects) под названием Masterplan 2030+. Для ее реализации Таллиннский порт разделил зону на части и представил Таллинну ходатайства об инициировании детальных планировок.

Вчера горуправа приняла решение представить горсобранию проект решения об инициировании детальной планировки терминала-D пассажирского порта и прилегающей территории.

«Речь идет об одной части детальной планировки всей зоны Старого порта, конечной целью которой является преобразование района пассажирского порта в модное, разностороннее и качественное городское пространство, - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. – В непосредственной близости от самого центра города появится активное, удобное пространство. В тоже время будет обеспечено функционирование современной портовой инфраструктуры главных морских ворот столицы».

Детальная планировка охватит 7,59 га и подразумевает строительство здания высотой до двух этажей для обслуживания терминала-D и порта, а также портовых сооружений. Предложение также подразумевает строительство зданий высотой до пяти этажей с жилыми и торговыми площадями, реконструкцию и расширение имеющихся зданий, а также строительство пляжного променада. Проект определит также принципы организации дорожного движения на этой территории и условия использования грунта.