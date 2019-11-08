США отрицают получение прибыли от месторождений нефти в Сирии

В конце октября глава Пентагона Марк Эспер сообщил о решении перебросить американских военнослужащих в Сирии на новые позиции для безопасности нефтяных месторождений. Министр объяснил подобный шаг необходимостью исключить доступ к ним террористической группировки "Исламское государство", чей главарь Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации военнослужащих США в Сирии, пишет DW.com .

Доступ к месторождениям будет закрыт и для сирийских правительственных сил, а также для российских сил, присутствующих в стране, подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Однако основная цель миссии - не позволить боевикам ИГ получить контроль над месторождениями, добавил он.

"Исламское государство" в 2015 году уже захватывало сирийские нефтяные месторождения. Контроль над ними позволял террористам добывать 45 тысяч баррелей нефти в день, а средства от ее продажи шли на операции ИГ как на территории Сирии, так и за ее пределами. "Мы не позволим подобному произойти еще раз", - подчеркнул замглавы Объединенного комитета начальников штабов контрадмирал Уильям Бирн.