Ярвик предложил уволить канцлера

Министр сельской жизни Март Ярвик сообщил через пресс-службу EKRE, что предложил освободить канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти от занимаемой должности. В выходные канцлер обнародовал переписку между министром и советником, которая поставила под сомнение словам Ярвика о том, что ставший причиной для очередного скандала бывший советник министра адвокат Арумяэ не консультировал его по делу доверенности для PRIA.