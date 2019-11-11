Ярвик предложил уволить канцлера

Министр сельской жизни Март Ярвик сообщил через пресс-службу EKRE, что предложил освободить канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти от занимаемой должности. В выходные канцлер обнародовал переписку между министром и советником, которая поставила под сомнение словам Ярвика о том, что ставший причиной для очередного скандала бывший советник министра адвокат Арумяэ не консультировал его по делу доверенности для PRIA.
«Согласно Закону об общественной службе, канцлера министерства можно освободить от занимаемой должности, если, по оценке министра, сотрудничество между министром и канцлером не ладится. По моей оценке, сотрудничество не ладится, и я предложил правительству республики освободить Леметти от занимаемой должности на предусмотренных законом основаниях», - сообщил Ярвик.