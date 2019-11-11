Пн, 11.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет

Ярвик предложил уволить канцлера

Канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти.

ФОТО: Elmo Riig

Министр сельской жизни Март Ярвик сообщил через пресс-службу EKRE, что предложил освободить канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти от занимаемой должности. В выходные канцлер обнародовал переписку между министром и советником, которая поставила под сомнение словам Ярвика о том, что ставший причиной для очередного скандала бывший советник министра адвокат Арумяэ не консультировал его по делу доверенности для PRIA.

«Согласно Закону об общественной службе, канцлера министерства можно освободить от занимаемой должности, если, по оценке министра, сотрудничество между министром и канцлером не ладится. По моей оценке, сотрудничество не ладится, и я предложил правительству республики освободить Леметти от занимаемой должности на предусмотренных законом основаниях», - сообщил Ярвик.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ