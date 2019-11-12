Вт, 12.11.2019
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Автомобили в Эстонии угоняют в четыре раза реже, чем в среднем по Европе

Кража автомобиля у частного дома. Иллюстративное фото.

ФОТО: Videokaader

Эстония среди стран Европейского союза имеет один из самых низких показателей автомобильных краж, которые происходят здесь в четыре реже, чем в среднем по Европе, пишет Rus.ERR.

В период 2015-2017 годов в ЕС в среднем совершалось 697 000 краж автомобилей в год или 139 краж на 100 000 жителей, а соответствующий показатель для Эстонии был равен 31 украденному автомобилю на 100 000 жителей, сообщает Eurostat.

Лидирует по кражам автомобилей Люксембург (328 краж на 100 000 жителей), следом за которым идут Греция (269), Италия (257), Швеция (256), Франция (247) и Чехия (238).

Безопаснее всего автовладельцы могут чувствовать себя в Дании, где ежегодно крадут всего четыре автомобиля на 100 000 жителей.

Чаще всего в 2015-2018 годах в Эстонии угоняли автомобили Volkswagen (208 штук или 19%), BMW (148) и Audi (91).

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