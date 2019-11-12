Автомобили в Эстонии угоняют в четыре раза реже, чем в среднем по Европе

В период 2015-2017 годов в ЕС в среднем совершалось 697 000 краж автомобилей в год или 139 краж на 100 000 жителей, а соответствующий показатель для Эстонии был равен 31 украденному автомобилю на 100 000 жителей, сообщает Eurostat.

Лидирует по кражам автомобилей Люксембург (328 краж на 100 000 жителей), следом за которым идут Греция (269), Италия (257), Швеция (256), Франция (247) и Чехия (238).

Безопаснее всего автовладельцы могут чувствовать себя в Дании, где ежегодно крадут всего четыре автомобиля на 100 000 жителей.