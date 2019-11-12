Вт, 12.11.2019
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Лесные пожары в Австралии вынудили организаторов отменить этап ЧМ по авторалли

Sebastien Ogier (vasakul) ja Ott Tänak.

ФОТО: Andre Lavadinho/imago images / PanoramiC

Из-за бушующих на северо-восточном побережье Австралии лесных пожаров отменен заключительный этап чемпионата мира по авторалли, который должен был пройти в этой стране с 14 по 17 ноября, передает Rus.Err.ee.

Решение об отмене этапа организаторы приняли после консультаций с местными властями, Международной автомобильной федерацией и аварийными службами.

По словам организаторов, с учетом необходимости обеспечить безопасность свыше 1000 человек, отмена соревнований была единственным правильным решением.

Чемпионом мира по авторалли досрочно стал эстонский гонщик команды Toyota Отть Тянак, который в новом сезоне станет выступать за Hyundai.

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