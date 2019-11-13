Лидер «Отечества» не верит в развал коалиции из-за скандала с Мартом Ярвиком

«В интересах всех трех партий правящей коалиции как можно быстрее выяснить, какова была роль министра, его советника и чиновников. И сделать это следует не на эмоциональном и пропагандистском уровне, а опираясь на факты», - заявил лидер «Отечества», которого цитирует Rus.ERR.

При этом Сеэдер не верит в то, что скандал приведет к развалу коалиции: «Бросаться ультиматумами или идти на принцип ради выхода из этой ситуации уже точно неразумно».