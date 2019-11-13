Лидер «Отечества» не верит в развал коалиции из-за скандала с Мартом Ярвиком

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер считает обвинения в адрес министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) очень серьезными, но не верит, что из-за этого скандала развалится правительственная коалиция.
«В интересах всех трех партий правящей коалиции как можно быстрее выяснить, какова была роль министра, его советника и чиновников. И сделать это следует не на эмоциональном и пропагандистском уровне, а опираясь на факты», - заявил лидер «Отечества», которого цитирует Rus.ERR.
При этом Сеэдер не верит в то, что скандал приведет к развалу коалиции: «Бросаться ультиматумами или идти на принцип ради выхода из этой ситуации уже точно неразумно».
На состоявшейся во вторник вечером встрече лидеров трех партий правящей коалиции было принято решение о создании специальной комиссии, которая за десять дней должна дать юридическую оценку деятельности Марта Ярвика.