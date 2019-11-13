Ср, 13.11.2019
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  • Лидер «Отечества» не верит в развал коалиции из-за скандала с Мартом Ярвиком

Лидер «Отечества» не верит в развал коалиции из-за скандала с Мартом Ярвиком

Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер считает обвинения в адрес министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) очень серьезными, но не верит, что из-за этого скандала развалится правительственная коалиция.

«В интересах всех трех партий правящей коалиции как можно быстрее выяснить, какова была роль министра, его советника и чиновников. И сделать это следует не на эмоциональном и пропагандистском уровне, а опираясь на факты», - заявил лидер «Отечества», которого цитирует Rus.ERR.

При этом Сеэдер не верит в то, что скандал приведет к развалу коалиции: «Бросаться ультиматумами или идти на принцип ради выхода из этой ситуации уже точно неразумно».

На состоявшейся во вторник вечером встрече лидеров трех партий правящей коалиции было принято решение о создании специальной комиссии, которая за десять дней должна дать юридическую оценку деятельности Марта Ярвика.

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