Эстонские аналитики не видят признаков нового экономического кризиса

Эксперты из Swedbank, банка SEB и Министерства финансов сходятся во мнении, что все более прохладная экономическая среда в значительной степени зависит от частного потребления, поскольку заработная плата в последние годы быстро росла, и, несмотря на замедление этого темпа, чувство уверенности потребителей все еще остается хорошим, что также сильно влияет на ВВП Эстонии.