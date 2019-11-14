Эстонские аналитики не видят признаков нового экономического кризиса

Несмотря на то, что экономический рост Эстонии резко замедляется из-за слабой внешней среды, признаков нового финансового кризиса сейчас не наблюдается, так считают опрошенные ERR экономисты и банковские аналитики, пишет Rus.ERR.
Эксперты из Swedbank, банка SEB и Министерства финансов сходятся во мнении, что все более прохладная экономическая среда в значительной степени зависит от частного потребления, поскольку заработная плата в последние годы быстро росла, и, несмотря на замедление этого темпа, чувство уверенности потребителей все еще остается хорошим, что также сильно влияет на ВВП Эстонии.
По оценке аналитиков, финансовое поведение как населения, так и инвесторов остается чрезвычайно консервативными. В отличие от периода экономического бума 2007 года.
"В 2007 и 2008 годах жители Эстонии тратили больше денег, чем зарабатывали. Сегодня же рост объема депозитов значительно выше роста объема кредитов", - сказал аналитик банка SEB Михкель Нестор.