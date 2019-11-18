Галерея: в Вильяндимаа столкнулись грузовики

По первоначальным данным, два грузовика Volvo и Mercedes-Benz столкнулись на 8-м километре шоссе Кярстна-Раассилла. По словам находившегося на месте происшествия фотографа Кенно Соо, по первоначальным данным, Volvo ехал в сторону Кярстна, Mercedes-Benz - в сторону Раассилла.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, столкнулись Volvo с эстонским регистрационным номером, за рулем которого находился 47-летний мужчина, и Mercedes-Benz с финским регистрационным номером, которым управлял 48-летний мужчина. Она подтвердила, что оба водителя были трезвы и у них были водительские права соответствующей категории, произошедшим занимается полиция.

"Поскольку водители не смогли сами прийти к соглашению о том, кто спровоцировал аварию, это выяснится в ходе производства", - сказала она.