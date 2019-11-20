Читая это объявление, покупатели недвижимости недоумевают

Общепринято представление, что ванная комната - это самая интимная часть квартиры. Но некоторые этого мнения не разделяют, пишет Postimees.
В Facebook есть англоязычная группа Philly Wholesalers Real Estate. С нее началось распространение необычного объявления о продаже квартиры в Филадельфии, которое заставило недоумевать многих пользователей.
На первый взгляд, это обычная трехкомнатная квартира. Как написано в объявлении, с открытой планировкой. При ближайшем рассмотрении оказывается, что открытая планировка у... ванной комнаты! Это означает, что душ и туалет находятся прямо в спальне и не имеют двери вообще.
Теперь объявление распространяется также в Twitter, а комментаторы соревнуются в остроумии.
philly is WILD this bathroom has NO DOORS and they’re calling it “open concept” pic.twitter.com/GUffKs6HGY— the bat man (@amelendez1996) 11 November 2019