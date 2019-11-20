Ср, 20.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет

Читая это объявление, покупатели недвижимости недоумевают

Vannituba

ФОТО: Shutterstock

Общепринято представление, что ванная комната - это самая интимная часть квартиры. Но некоторые этого мнения не разделяют, пишет Postimees

В Facebook есть англоязычная группа Philly Wholesalers Real Estate. С нее началось распространение необычного объявления о продаже квартиры в Филадельфии, которое заставило недоумевать многих пользователей.  

На первый взгляд, это обычная трехкомнатная квартира. Как написано в объявлении, с открытой планировкой. При ближайшем рассмотрении оказывается, что открытая планировка у... ванной комнаты! Это означает, что душ и туалет находятся прямо в спальне и не имеют двери вообще. 

Теперь объявление распространяется также в Twitter, а комментаторы соревнуются в остроумии.  

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