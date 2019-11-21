Департамент статистики: средняя почасовая брутто-зарплата растет

По предварительным данным Департамента статистики, в 2018 году средняя почасовая брутто-зарплата по-прежнему была самой высокой у руководителей, а самая маленькая – у неквалифицированных рабочих.
Согласно первоначальным данным, самая большая средняя почасовая брутто-зарплата была у руководителей (7,3 евро) и самая маленькая – у неквалифицированных рабочих (4,6 евро). За четыре года средняя почасовая брутто-зарплата увеличилась на 29%.
По сравнению с 2014 годом средняя почасовая брутто-зарплата увеличилась больше всего у квалифицированных работников сельского хозяйства (на 36%) и работников сферы обслуживания и торговли (на 35%). Менее всего средняя почасовая брутто-зарплата увеличилась у техников и специалистов среднего звена (на 22%).
Средняя почасовая брутто-зарплата работников с полной и частичной трудовой занятостью по основным группам занятий, октябрь 2014 – октябрь 2018