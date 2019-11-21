Фото: в доме Laev ждет нового хозяина стильнaя квартира

Квартира площадью 56,9 квадратных метров находится на шестом этаже эксклюзивного дома Laev и состоит из большой кухни-гостиной, спальни и ванной.

Квартира. ФОТО: KV.EE

Просторная и светлая квартира готова к переезду новых хозяев: она полностью обставлена и оснащена всем необходимым.

Квартира. ФОТО: KV.EE

В дополнение к кухонной мебели к услугам новоселов вся техника и посуда. В ванной комнате на своем месте стиральная машина с сушилкой. В спальне - большой встроенный шкаф.

Квартира. ФОТО: KV.EE

Если потенциальный покупатель успеет отреагировать на объявление, то у него есть возможность купить парковочное место на закрытой парковке за 15000 евро. Во всем доме работает система замков без ключей, поэтому новому собственнику не придется беспокоиться, что кто-то из членов семьи потеряет ключ.

Квартира. ФОТО: KV.EE