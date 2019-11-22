Пт, 22.11.2019
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  • Видео: Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

Видео: Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон

ФОТО: Toru Hanai/AP

Французский танцевальный дуэт  Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон с мировым рекордом выиграл ритм-танец на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии, передает Sports.ru.

Предыдущее высшее достижение также принадлежало французам и было установлено ими на домашнем этапе Гран-при этого сезона (88,69).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония. Танцы на льду.

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (мировой рекорд)

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,07

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,13

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,09

5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,09

6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 74,73

7. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 69,59

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