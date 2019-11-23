Фото: квартира в Кадриорге будто сошла с обложки глянцевого журнала

Чудесная квартира площадью 137,6 квадратных метров - безусловно, из числа замечательных образчиков кадриоргских гнездышек - гламурных, стильных и с необычной, присущей только этому району аурой. Квартира находится на последнем, третьем этаже.

ФОТО: City24

Похоже, что, обустраивая квартиру, собственник не испытывал никаких финансовых проблем. Здесь можно найти, например, лакированные обои, зеркальные стены, кровать-трансформер и много других интересных деталей.

ФОТО: City24

В квартире есть открытое пространство с кухней, столовой и гостиной, три спальни, балкон, кабинет, гардеробная, техническое помещение, душевая и баня.

ФОТО: City24

В цену квартиры входит все, что видно на фотографиях, за исключением мебели в кабинете, дивана и кресел в гостиной, обеденного стола и картин в спальне.