В понедельник профсоюзы и работодатели подпишут соглашение о повышении минимальной зарплаты

Представители профсоюзов и работодателей в понедельник в здании Центрального союза профсоюзов Эстонии в Таллинне подпишут общегосударственное соглашение о минимальной заработной плате на 2020-2021 годы, по которому в будущем году минимальная зарплата с 1 января наступающего года составит 584 евро в месяц, а в 2021 году - 40 процентов от средней зарплаты.