В понедельник профсоюзы и работодатели подпишут соглашение о повышении минимальной зарплаты

Представители профсоюзов и работодателей в понедельник в здании Центрального союза профсоюзов Эстонии в Таллинне подпишут общегосударственное соглашение о минимальной заработной плате на 2020-2021 годы, по которому в будущем году минимальная зарплата с 1 января наступающего года составит 584 евро в месяц, а в 2021 году - 40 процентов от средней зарплаты.
Согласно достигнутой договоренности, общегосударственная минимальная зарплата в следующем году составит 584 евро в месяц и 3,48 евро в час, сообщил государственный примиритель.
В 2021 году общегосударственная минимальная зарплата поднимется до уровня 40 процентов средней по стране зарплаты. Абсолютное значение зарплаты работодатели и профсоюзы зафиксируют будущим детом, приняв за основу летний экономический прогноз Банка Эстонии, который будет опубликован в июне 2020 года.
Одновременно участники рынка труда договорились начать проведение общего исследования о влияния общегосударственной минимальной зарплаты на социально-экономическое развитие Эстонии.