Ипподром скоро закроют, на его месте появится главная контора Elisa

Elisa является ключевым арендатором строящегося по адресу Палдиское шоссе, 50 коммерческого здания. Точный объем рабочих помещений и количество этажей выяснится в результате архитектурного конкурса. Предприятие заверяет, что каждый работник Elisa сможем сам выбрать максимальное подходящее для себя рабочее место.

Руководитель отдела развития фирмы EKE AS, являющейся девелопером бизнес-квартала «Ипподром», Карл Адер сказал, что новый квартал будет «современным и многогранным, а также постараются переплести домашнюю и коммерческую среды». Квартал будет отвечать энергетическому классу «А» и находиться в важной артерии Таллинна.

«И хотя квартал будет построен только через несколько лет, многие клиенты уже себя обозначили, а в течение последующих месяцев должен определиться и победитель архитектурного конкурса», - добавил Адер.

Сейчас главная контора Elisa расположена на бульваре Сыпрузе в Таллинне.

Против перестройки ипподрома жарко боролись несколько гражданских объединений. Несколько лет назад детальную планировку района пришлось остановить, из-за скандала, связанного с взяткой Виктора Каазика.