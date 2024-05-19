НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Принятие закона о конфискации российских активов, допуск «зеленых» кандидатов к евровыборам, покушение на Роберта Фицо

В МИД РФ уверены, что Эстония не является ориентиром относительно перспектив принятия аналогичных решений в других странах ЕС.

«Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное государство. Для меня Эстония не показатель вообще ни в какой области», - добавил заместитель Сергея Лаврова.

17 мая посольство РФ в Таллинне раскритиковало принятый депутатами Рийгикогу закон о передаче Украине российских активов, которые были заморожены в рамках антироссийских санкций.

«Отмечаем конфронтационный характер одобренного парламентариями 15 мая законопроекта, призванного, по замыслу его авторов, создать «юридический механизм» направления заблокированных в Эстонии средств российских предпринимателей на поддержку режима Зеленского», - сказано в заявлении российского посольства, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Также 17 мая глава Чечни, комментируя принятый Рийгикогу закон об изъятии в пользу Украины замороженных активов РФ, заявил о необходимости ракетного удара по территории Эстонии.

Допуск кандидатов от Партии зеленых до выборов в Европарламент

В понедельник, 14 мая, Госсуд разрешил регистрировать кандидатов от Партии зеленых на выборах в Европарламент без внесения залога.

Поскольку у Госсуда возникли сомнения в том, что эстонский Закон о выборах в Европейский парламент соответствует праву Европейского союза, избирательной комиссии разрешено в порядке предварительной правовой защиты зарегистрировать кандидатов от Партии зеленых Эстонии, за которых еще не был уплачен залог.

Заседание совета Партии зеленых. Июнь 2023 года. Фото: Mihkel Maripuu