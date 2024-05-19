Главными событиями уходящей недели стали принятие эстонским парламентом закона о конфискации российских активов, решение Госсуда о возможности регистрировать кандидатов от Партии зеленых на выборах в Европарламент без внесения залога, а также совершенное в Словакии покушение на премьер-министра этой страны Роберта Фицо.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Принятие закона о конфискации российских активов, допуск «зеленых» кандидатов к евровыборам, покушение на Роберта Фицо
Принятие закона, позволяющего использовать замороженные российские активы
В среду, 15 мая, Рийгикогу принял закон, который позволяет направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные на основании международных санкций активы российских лиц.
За принятие закона проголосовали 65 членов Рийгикогу, против были трое.
По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирования для использование замороженных активов - сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.
«Россия - это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность», - сказал он.
По утверждению Терраса, для обеспечения ответственности при возмещении нанесенного Украине в ходе агрессивной войны ущерба можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций и владельцы которых в любом случае не могут их использовать или ими распоряжаться.
Днем позже Министерство иностранных дел России прокомментировало принятый Рийгикогу закон.
«Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и в Соединенных Штатах Америки, и в Европейском союзе, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Слово «воровство» не я придумал, и я с ним полностью солидарен, поэтому это незаконно, нелегально», - заявил 16 мая замглавы МИД РФ Александр Панкин. Его слова тиражировали российские государственные СМИ.
В МИД РФ уверены, что Эстония не является ориентиром относительно перспектив принятия аналогичных решений в других странах ЕС.
«Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное государство. Для меня Эстония не показатель вообще ни в какой области», - добавил заместитель Сергея Лаврова.
17 мая посольство РФ в Таллинне раскритиковало принятый депутатами Рийгикогу закон о передаче Украине российских активов, которые были заморожены в рамках антироссийских санкций.
«Отмечаем конфронтационный характер одобренного парламентариями 15 мая законопроекта, призванного, по замыслу его авторов, создать «юридический механизм» направления заблокированных в Эстонии средств российских предпринимателей на поддержку режима Зеленского», - сказано в заявлении российского посольства, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
Также 17 мая глава Чечни, комментируя принятый Рийгикогу закон об изъятии в пользу Украины замороженных активов РФ, заявил о необходимости ракетного удара по территории Эстонии.
Допуск кандидатов от Партии зеленых до выборов в Европарламент
В понедельник, 14 мая, Госсуд разрешил регистрировать кандидатов от Партии зеленых на выборах в Европарламент без внесения залога.
Поскольку у Госсуда возникли сомнения в том, что эстонский Закон о выборах в Европейский парламент соответствует праву Европейского союза, избирательной комиссии разрешено в порядке предварительной правовой защиты зарегистрировать кандидатов от Партии зеленых Эстонии, за которых еще не был уплачен залог.
Партия зеленых Эстонии выдвинула девять кандидатов на выборы в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня, но внесла залог только за двоих, из-за чего Республиканская избирательная комиссия отказала в регистрации остальных семи кандидатов.
Партия обратилась в Госсуд, поскольку, по ее мнению, высокий размер залога непропорционально ущемляет пассивное избирательное право кандидатов. Через суд партия потребовала признать Закон о выборах в Европейский парламент противоречащим Конституции и обязать избирательную комиссию зарегистрировать оставшихся кандидатов.
Обнародование имени нового старейшины Ласнамяэ
В среду, 15 мая, стало известно, что правление таллиннского регионального отделения Социал-демократической партии выдвинуло кандидатом на пост старейшины района Ласнамяэ общественного деятеля Татьяну Лаврову.
По словам самой Лавровой, ее приоритетами в Ласнамяэ станут образование, психическое здоровье и окружающая среда. «Для меня большая честь служить жителям Ласнамяэ. Спасибо большое за доверие!», - указала Лаврова.
Последние пять лет Лаврова работала главным консультантом, координатором волонтерской сети и руководителем по медиа программы STEP, которая помогает начать работать или учиться молодым людям в возрасте от 14 до 29 лет, совершившим правонарушения. Лаврова является холистическим регрессионным терапевтом и корректором дислексии, дисграфии и гиперактивности у детей, подростков и взрослых.
Татьяна Лаврова - один из инициаторов Дня полезных дел Teeme Ära, она была ведущим и редактором рубрики «Зеленая среда» в утренней программе телеканала ETV+, а также журналистом-редактором еженедельника «День за днем».
Смена главного тренера футбольной сборной
Эстонский футбольный союз в среду, 15 мая, сообщил, что в начале июня в мужской футбольной сборной страны сменится главный тренер: 4 июня команду в последний раз будет тренировать Томас Хэберли. 8 июня уже Юрген Хенн дебютирует в качестве главного тренера национальной команды.
«Большое спасибо Томасу за проделанную работу! За обнадеживающим и успешным 2021 годом последовали взлеты и падения 2022 года, а также трудный и полный неудач 2023 год. Мы ценим преданность, профессионализм и человечность Томаса как в радостных, так и в трудных ситуациях. С положительной стороны, этот период, несомненно, будет включать в себя историческую победу на Балтийском турнире, приход в сборную нескольких новых игроков с очень хорошими задатками, создание нового центра развития физических способностей и многое другое», - сказал президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.
Контракт между ЭФС и Хэберли был расторгнут по соглашению сторон.
Покушение на Роберта Фицо
В среду, 15 мая, премьер-министр Роберт Фицо получил огнестрельные ранения в городе Хандлова и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу в Братиславе. Выстрелы прозвучали перед Домом культуры, где проходило заседание правительства. Нападение произошло, когда премьер-министр вышел к людям.
Предполагаемый нападавший был обезврежен и задержан. Полиция оцепила прилегающую территорию. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.
О том, что мужчине, арестованному на месте стрельбы в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предъявлено обвинение в покушении на убийство, 16 мая заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.
«Словацкая полиция отрабатывает единственную версию нападения, а подозреваемый обвиняется в покушении на умышленное убийство», - заявил журналистам министр, добавив, что поступок имел политические мотивы.
Подозреваемый в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, по имеющимся данным, действовал в одиночку. Как сказала глава МВД, мужчина испытал разочарование от итогов апрельских президентских выборов.
В четверг вечером избранный президент Словакии Петер Пелегрини рассказал, что ему удалось переговорить в больнице с раненым в среду премьером страны Робертом Фицо.
Однако, по его словам, это не означает, что опасность миновала и жизнь премьера удалось спасти: состояние Фицо по-прежнему остается «невероятно тяжелым», и после покушения он «был на волосок от смерти».
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нападение на избранного лидера является также нападением на демократию: «Я глубоко шокирована попыткой убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления. Мои мысли с его семьей и близкими».