Дети устраивают опасные игры на тонком льду пруда Ыйсмяэ

Первые заморозки покрыли пруд Ыйсмяэ тонким льдом, на котором уже были замечены дети. Управа Хааберсти подчеркивает, что выходить на пруд опасно и строго запрещено.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, первый лед опасно тонкий и не выдерживает человека. «Первый лед вызывает у детей любопытство»,- сказал старейшина и подчеркнул, что выходить на лед пруда Ыйсмяэ запрещено в любое время.
Старейшина призвал всех быть внимательными возле водоемов. «Призываю всех взрослых вновь напомнить детям, что выходить на водоем нельзя», - добавил Ханимяги. Кроме пруда Ыйсмяэ в Хааберсти есть озеро Харку и море, где дети уже попали в беду.
В воскресенье центр спасения получил сообщение, что в Хааберсти, возле променада Рокка-аль-Маре в море вышли два ребенка. Дети пошли по прибрежной кромке льда в море, но не смогли вернуться на берег. Спасатели помогли детям выбраться на берег, где их осмотрела скорая помощь.