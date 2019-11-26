Дети устраивают опасные игры на тонком льду пруда Ыйсмяэ

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, первый лед опасно тонкий и не выдерживает человека. «Первый лед вызывает у детей любопытство»,- сказал старейшина и подчеркнул, что выходить на лед пруда Ыйсмяэ запрещено в любое время.

Старейшина призвал всех быть внимательными возле водоемов. «Призываю всех взрослых вновь напомнить детям, что выходить на водоем нельзя», - добавил Ханимяги. Кроме пруда Ыйсмяэ в Хааберсти есть озеро Харку и море, где дети уже попали в беду.