Вт, 26.11.2019
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  • Есть шанс купить на эстонском э-аукционе дачу, подаренную таинственному олимпийцу

Есть шанс купить на эстонском э-аукционе дачу, подаренную таинственному олимпийцу

ФОТО: osta.ee

На интернет-аукционе osta.ee ждет покупателя дача. Проблема одна: самовывоз, пишет Kodustiil

Цена дачи, находящейся в Харьюмаа, очень привлекательная. Однако покупателю предстоит самомстоятельно и за свой счет перевезти приобретенный на аукционе лот на свой участок. На первом этаже находятся кухня, каминный зал и террасы. Навтором - две спальни и балкон. 

По словам продавца, строение в свое время было подарком Эстонского государства победителю одной из Олимпиад. Имя владельца движимого имущества продавцу известно, но оно не разглашается. 

ФОТО: osta.ee

«Покупатель приобретает строение в том виде, в котором оно находится на момент покупки. Позднее претензии не принимаются. Строение требуется перевезти с участка к концу года. И чем раньше, тем лучше - зима не за горами», - написано в объявлении.

ФОТО: osta.ee

Новому собственнику придется демонтировать дом и освободить участок, а также очистить его от образовавшегося строительного мусора за свой счет. 

Стартовая цена лота - 4700 евро. Аукцион заканчивается 27 ноября в 22 часа. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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