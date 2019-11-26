Есть шанс купить на эстонском э-аукционе дачу, подаренную таинственному олимпийцу

Цена дачи, находящейся в Харьюмаа, очень привлекательная. Однако покупателю предстоит самомстоятельно и за свой счет перевезти приобретенный на аукционе лот на свой участок. На первом этаже находятся кухня, каминный зал и террасы. Навтором - две спальни и балкон.
По словам продавца, строение в свое время было подарком Эстонского государства победителю одной из Олимпиад. Имя владельца движимого имущества продавцу известно, но оно не разглашается.
«Покупатель приобретает строение в том виде, в котором оно находится на момент покупки. Позднее претензии не принимаются. Строение требуется перевезти с участка к концу года. И чем раньше, тем лучше - зима не за горами», - написано в объявлении.
Новому собственнику придется демонтировать дом и освободить участок, а также очистить его от образовавшегося строительного мусора за свой счет.
Стартовая цена лота - 4700 евро. Аукцион заканчивается 27 ноября в 22 часа. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.