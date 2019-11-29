Темпы роста ВВП Эстонии снова превысили 4%

Об этом сообщил в пятницу Департамент статистики, по данным которого с поправкой на сезонность и число рабочих дней ВВП увеличился в сравнении с третьим кварталом 2018 года на 4,1%.

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП вырос на 1%.

Второй квартал подряд наибольший вклад в рост экономики вносит отрасль информации и связи, а также значительный вклад внесли также отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйств, профессиональной, научной и технической деятельности, оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, транспорта и складского хозяйства.