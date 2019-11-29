Столтенберг: мы не видим сейчас никакой непосредственной угрозы от России в отношении какого-либо из союзников по НАТО

"Мы не видим сейчас никакой непосредственной угрозы от России в отношении какого-либо из союзников по НАТО, - заявил он в пятницу журналистам в преддверии саммита альянса. - Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные".