Пт, 29.11.2019
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Столтенберг: мы не видим сейчас никакой непосредственной угрозы от России в отношении какого-либо из союзников по НАТО

Йенс Столтенберг.

ФОТО: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

Союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не видим сейчас никакой непосредственной угрозы от России в отношении какого-либо из союзников по НАТО, - заявил он в пятницу журналистам в преддверии саммита альянса. - Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные".

Столтенберг вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД, а также агрессивных действиях против ее соседей - Украины, Грузии. Он отметил, что силы России есть в Молдавии.

Саммит запланирован на 3-4 декабря.

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