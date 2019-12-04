Ср, 4.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау
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  • Не повторите ее ошибку: жительница Эстонии лишилась 4000 евро

Не повторите ее ошибку: жительница Эстонии лишилась 4000 евро

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Проживающая в Раазику в Харьюмаа женщина сообщила мошенникам, предложившим возможность инвестиции,  данные своего банковского счета и тем самым лишилась более 4000 евро.

Третьего декабря полиции поступило сообщение о том, что 68-летней жительнице Раазику по телефону  предложили  инвестировать деньги.

Женщина загрузила в свой компьютер программу TeamViewer, открыв мошенникам доступ к своему компьютеру и банковскому счету.

Мошенники оформили на имя женщины без ее ведома кредит на сумму 4000 евро и в общей сложности сняли с ее счета 4250 евро.

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