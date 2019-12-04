Не повторите ее ошибку: жительница Эстонии лишилась 4000 евро

Третьего декабря полиции поступило сообщение о том, что 68-летней жительнице Раазику по телефону предложили инвестировать деньги.

Женщина загрузила в свой компьютер программу TeamViewer, открыв мошенникам доступ к своему компьютеру и банковскому счету.

Мошенники оформили на имя женщины без ее ведома кредит на сумму 4000 евро и в общей сложности сняли с ее счета 4250 евро.