Первый школьный день. Фото иллюстративное. ФОТО: Mihkel Maripuu

В опубликованном недавно рейтинге качества школьного образования Эстония заняла первое место в Европе и пятое - в мире, вслед за китайскими городами, оставив далеко позади Россию, Латвию и других наследниц советской школьной системы. Как это удалось Эстонии и ее школьникам?

В новом рейтинге PISA (Международная программа по оценке качества обучения школьников) эстонские школьники заняли первые места в Европе по всем трем категориям: чтение, математика и естественные науки.

PISA проводит свои исследования раз в три года с начала этого века, и первое место в Европе Эстония занимала и в 2015 году, по итогам предыдущего исследования.

В ходе этих исследований сотни тысяч 15-летних школьников из десятков стран проходят развернутые тесты на грамотность и умение применять знания на практике.

В Эстонии серьезная перестройка советской образовательной системы началась уже в первые постсоветские годы. Например, система, похожая на российский ЕГЭ - единые выпускные экзамены-тесты и поступление в вуз на основе набранных на них баллов - была введена в Эстонии уже в 90-е.

Теперь, через 28 лет после распада СССР, эстонская школа уже очень далеко ушла от советской модели.

"Наши учителя пользуются широкой профессиональной самостоятельностью в том, как учить детей", - начинает перечислять слагаемые успеха депутат парламента Эстонии Лийна Керсна, которая занимается вопросами образования.

"В Эстонии широко распространены современные методы обучения, - продолжает депутат, - в том числе проблемное обучение, проектное обучение, цифровое обучение, обучение жизненным навыкам. Цель - связать разные предметы, сделать обучение более практичным, связанным с реальной жизнью, чтобы ребенок понимал суть вещей и закономерности".

Проблемное обучение - это когда вместо готовых знаний учитель предлагает ученикам вместе поставить проблему и решить ее, чтобы прийти к этим знаниям; проектное обучение подразумевает, что ученики в одиночку или группами осуществляют разные проекты, часто на стыке разных дисциплин; цифровое обучение включает и компьютерную грамотность, и сочетание обычной учебы с учебой в интернете; обучение жизненным навыкам практикуется в младших классах.

По мнению Лийны Керсна, важнейшая составляющая успеха эстонской школы - это высокий уровень учителей.

Помимо прочего, набирать и удерживать в школе молодых энтузиастов помогает сравнительно неплохая зарплата: средняя зарплата школьного учителя в Эстонии во втором квартале 2019 составляла до вычета налогов 1513 евро, что чуть больше средней зарплаты по стране, а средняя зарплата воспитателя в детском саду - 1145 евро.

Лийна Керсна полагает, что качеству эстонской школы способствует еще и то, что очень многие дети активно участвуют в кружках по интересам.

"Это дает детям возможность развивать сильные стороны, кругозор и интерес к специфическим предметам. А перечень кружков по интересам впечатляет даже в маленьких сельских школах", - говорит Керсна.

Кроме того, депутат отмечает важность системы словесных оценок. По ее словам, она поддерживает в детях любопытство и самооценку, что очень важно для учебы.

Словесные оценки - когда учитель не ставит "пятерку" или "двойку", а пишет или говорит словами: "очень хорошо" или, например, "вот тут еще надо поработать" - широко применяются в Эстонии в младших и средних классах, в старших же в основном уже ставят баллы.

Нацеленность на успех

По словам организатора исследования PISA в Эстонии Гунды Тире, которую цитирует газета Eesti Paevaleht, эстонские школьники оказались и самыми нацеленными на успех: они уверены, что люди сами способны развивать свой интеллект, и готовы вкладываться в собственное развитие, чтобы обеспечить себе лучшее будущее.

Четыре первых строчки в мировом рейтинге заняли китайские или преимущественно китайские города. Первыми стали Пекин, Шанхай, Цзянсу и Чжецзян (PISA работала именно в этих городах, а не во всей КНР), второе место занял Сингапур, третье - Макао, четвертое - Гонконг.

Другие страны-наследницы советской системы образования оказались значительно ниже Эстонии, хотя и на неплохих местах: Латвия - на 30-м (из 79), Россия - на 31-м, Литва - на 34-м, Белоруссия - на 36-м, Украина - на 39-м.

Британские школьники заняли 14-е место.

Россия по сравнению с рейтингом 2016 года опустилась на три позиции, но научный руководитель Института образования Высшей школы экономики Исак Фрумин объясняет, что это не страшно.

"Там есть три главных индикатора, и по двум из них - математика и естественные науки - мои специалисты оценивают изменения как статистически незначимые. По чтению просели, но несущественно. Хуже то, что не выросли, потому что до этого времени с 2000 года Россия почти все время росла - по объективным результатам, а не по месту, так как по месту считать нельзя - в рейтинг все время добавляются новые страны", - сказал Фрумин Би-би-си.