Фото: мыза с длинной историей мечтает встретить Рождество с новым хозяином

Мыза Линнамяэ ведет свою историю с 1748 года. Сегодняшнее здание мызы было готово в 1847 году, когда она принадлежала дворянскому роду фон Майделей. Представительное здание в стиле неоренессанс состоит из двух частей: только двухэтажная часть левого крыла смогла противостоять разрушительному воздействию времени.

Мыза Линнамяэ. ФОТО: KV.EE

Общая площадь реновированной мызы - 572 квадратных метра. На первом этаже располагаются: вестибюль, просторная гостиная, две спальни, ванная и вместительная кухня с люком в полу, через который можно попасть в подвал.

Мыза Линнамяэ. ФОТО: KV.EE

На втором этаже, куда нового собственника приведет историческая деревянная лестница, находятся комната отдыха, две спальни, ванная и три помещения, которые еще ждут реновации. В подвале - котельная, баня, санузел и гараж.

Мыза Линнамяэ. ФОТО: KV.EE

Вокруг усадьбы разбит красивый парк в английском стиле с извилистыми тропинками, беседкой, богатым рыбой прудом и мостиком через него.

Неподалеку от здания мызы располагается семейное кладбище владельцев поместья из рода фон Майдель.

Мыза Линнамяэ. ФОТО: KV.EE

Вместе с усадьбой продается каменный двухэтажный амбар, который используется как магазин и кафе. На первом этаже - магазин и бар, а лестница ведет на второй этаж, где находится просторное помещение с окнами.

Мыза Линнамяэ. ФОТО: KV.EE