Вс, 8.12.2019
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  • Позвонил другу, вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 25-летнего мужчину

Позвонил другу, вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 25-летнего мужчину

В Тарту пропал Айти.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает пропавшего в Тарту в ночь на пятницу 25-летнего мужчину.

По словам близких, 25-летний Айти позвонил в ночь на пятницу другу, а затем пошел через пешеходный мост Туру и должен был прийти в общежитие на Нарвском шоссе. На телефон он не отвечает, также с ним невозможно связаться через социальные сети.

На данный момент проверены все места, где он мог находиться, и просмотрены записи камер видеонаблюдения, но его местоположение до сих пор не установлено.

Айти крепкого телосложения. На нем были шапка-ушанка, черного цвета куртка и светло-бежевая вельветовая водолазка, черные брюки. С собой была маленькая компьютерная сумка с ноутбуком. Он носит очки.

Всех, кто видел изображенного на фотографии, просят позвонить в полицию но номеру 112.

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