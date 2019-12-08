Позвонил другу, вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 25-летнего мужчину

По словам близких, 25-летний Айти позвонил в ночь на пятницу другу, а затем пошел через пешеходный мост Туру и должен был прийти в общежитие на Нарвском шоссе. На телефон он не отвечает, также с ним невозможно связаться через социальные сети.

На данный момент проверены все места, где он мог находиться, и просмотрены записи камер видеонаблюдения, но его местоположение до сих пор не установлено.

Айти крепкого телосложения. На нем были шапка-ушанка, черного цвета куртка и светло-бежевая вельветовая водолазка, черные брюки. С собой была маленькая компьютерная сумка с ноутбуком. Он носит очки.