В Эстонии не хотят брать на работу вернувшихся из Финляндии людей

В Финляндии живет сейчас 70 тысяч эстонцев. Вдобавок к переехавшим туда насовсем, между Эстонией и Финляндией постоянно мотаются (каждую неделю) где-то 15 тысяч, возможно, даже 17 тысяч эстонцев. Именно их директор Vabamu Кейу Тельве подробнее изучала в Тартуском университете в рамках своей докторской работы, пишет Postimees.
«В случае маятниковых мигрантов речь в основном идет о квалифицированных и строительных рабочих, а также мужчинах, которых другими словами здесь называют калевипоэгами, - сказала Тельве в передаче «Neeme Raud. Siin.» на радио KUKU. - Но я вижу их прежде всего как очень предприимчивых людей, которые находят возможности между двумя странами».
Более высокая зарплата часто является мотиватором ехать работать в Финляндию.
Но не только она: также условия труда. К рабочим, также к неквалифицированным рабочим, в Финляндии относятся иначе, чем в Эстонии, делится результатами своего исследования Тельве.
В качестве примера она приводит одну женщину из Эстонии, которая зарабатывала на жизнь уборкой в нашей стране, а потом решила попробовать поработать в Финляндии и нашла себе рабочее место в театре.
«Она была сильно удивлена, когда в свой день рождения пришла утром на работу и ее с букетом цветов встречал директор театра, а также выстроился весь коллектив. И этот момент запал ей в душу. Эта мысль, что она действительно является частью коллектива, и не важно, какую работу она выполняет. Я слышала это в своих интервью очень часто — как эстонцы, которые едут в Финляндию, чувствуют, что их там действительно ценят».
Также Тельве во время интервью слышала, что в Эстонии работодатели не особо заинтересованы принимать на работу вернувшихся из Финляндии эстонцев, поскольку они становятся «мягче». «Вопрос зарплаты — это один из моментов, но они требуют также выходные дни и родительского пособия и что-то еще. Они привыкли к тому, что у них как у рабочих есть права», - сказала Тельве.