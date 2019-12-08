В Эстонии не хотят брать на работу вернувшихся из Финляндии людей

«В случае маятниковых мигрантов речь в основном идет о квалифицированных и строительных рабочих, а также мужчинах, которых другими словами здесь называют калевипоэгами, - сказала Тельве в передаче «Neeme Raud. Siin.» на радио KUKU. - Но я вижу их прежде всего как очень предприимчивых людей, которые находят возможности между двумя странами».

Более высокая зарплата часто является мотиватором ехать работать в Финляндию.

Но не только она: также условия труда. К рабочим, также к неквалифицированным рабочим, в Финляндии относятся иначе, чем в Эстонии, делится результатами своего исследования Тельве.

В качестве примера она приводит одну женщину из Эстонии, которая зарабатывала на жизнь уборкой в нашей стране, а потом решила попробовать поработать в Финляндии и нашла себе рабочее место в театре.

«Она была сильно удивлена, когда в свой день рождения пришла утром на работу и ее с букетом цветов встречал директор театра, а также выстроился весь коллектив. И этот момент запал ей в душу. Эта мысль, что она действительно является частью коллектива, и не важно, какую работу она выполняет. Я слышала это в своих интервью очень часто — как эстонцы, которые едут в Финляндию, чувствуют, что их там действительно ценят».