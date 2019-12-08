Стало известно, кто станет новым премьер-министром Финляндии
Новым премьер-министром Финляндии станет министр транспорта и связи Санна Марин. Она была избрана на заседании Совета уполномоченных СДП голосами 32-29. На пост премьера претендовал также председатель парламентской фракции СДП Антти Линдтман, передает Yle.
Марин служит депутатом парламента с 2015 года.
34-летняя Марин станет самым молодым премьер-министром в мире, а Финляндией будет впервые управлять «женская пятерка» - лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины.
Марин, однако, пока будет руководить только министерской группой СДП, а председателем партии до лета останется уходящий премьер-министр Антти Ринне.
Руководящие органы СДП еще сегодня вечером примут решение также о других перестановках в министерской группе партии. Напомним, что министр по вопросам муниципалитетов Сирпа Паатеро покинула свое место полторы недели назад.
Парламент проголосует по доверию новому премьер-министру, вероятно, во вторник. После этого президент назначит новое правительство.