Врачи сообщили о десятках пострадавших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии до 20 человек могут нуждаться в медицинской помощи. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила представитель благотворительной организации St John New Zealand, которая занимается предоставлением медицинских услуг в этой стране, сообщает DW.com.
По ее словам, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Между тем, как уточнили в полиции, в момент извержения на самом острове или в непосредственной близости от него находились менее 50 человек. Некоторых из них удалось перевезти на находящийся приблизительно в 50 километрах остров Северный. Местонахождение еще ряда жителей неизвестно.
На остров вылетели вертолеты спасателей
На Уайт-Айленд уже вылетели минимум семь спасательных вертолетов. Центр экстренной помощи был сформирован в больнице города Факатане.
По данным The Guardian, в год остров с однодневными турами посещают около 10 тыс. человек.
В последний раз вулкан извергался в 2016 году, однако тогда речь шла лишь о кратковременном выбросе пепла. Одно из наиболее серьезных извержений было зафиксировано в 2001 году.