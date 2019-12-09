Врачи сообщили о десятках пострадавших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии

По ее словам, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Между тем, как уточнили в полиции, в момент извержения на самом острове или в непосредственной близости от него находились менее 50 человек. Некоторых из них удалось перевезти на находящийся приблизительно в 50 километрах остров Северный. Местонахождение еще ряда жителей неизвестно.

На остров вылетели вертолеты спасателей

На Уайт-Айленд уже вылетели минимум семь спасательных вертолетов. Центр экстренной помощи был сформирован в больнице города Факатане.

По данным The Guardian, в год остров с однодневными турами посещают около 10 тыс. человек.