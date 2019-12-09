Фото: из-за ошибки водителя машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу

ДТП произошло в волости Пыльва на 40-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска.

Автомобиль Opel Astra Caravan, за рулем которого был 70-летний мужчина, вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Водитель и 69-летняя пассажирка были доставлены в Клинику Тартуского университета. Вскоре их отправили на домашнее лечение.

ДТП в Пыльвамаа. ФОТО: Politsei

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк уточнила, что шины автомобиля соответствовали требованиям, также водитель и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло их от тяжелых травм. Водитель был трезв и у него есть водительские права.