Финансовая инспекция оштрафовала SEB: банк нарушил закон

Финансовая инспекция наложила на эстонский филиал шведского банка SEB штраф в размере 2500 евро за несоблюдение требований по предоставлению финансовых услуг.
По сообщению инспекции, банк совершил проступок, поставив предлагаемые клиенту условия финансового договора в зависимость от того, в каком фонде он держит свои пенсионные накопления, пишет Rus.ERR.
Закон запрещает банкам связывать процентную ставку по кредиту с членством клиента в том или ином пенсионном фонде. Банк в том числе не должен склонять клиента переводить свои пенсионные накопления в тот или иной фонд ради получения более выгодной процентной ставки по кредиту.
В банке SEB штраф пока никак не прокомментировали.