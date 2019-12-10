Финансовая инспекция оштрафовала SEB: банк нарушил закон

По сообщению инспекции, банк совершил проступок, поставив предлагаемые клиенту условия финансового договора в зависимость от того, в каком фонде он держит свои пенсионные накопления, пишет Rus.ERR.

Закон запрещает банкам связывать процентную ставку по кредиту с членством клиента в том или ином пенсионном фонде. Банк в том числе не должен склонять клиента переводить свои пенсионные накопления в тот или иной фонд ради получения более выгодной процентной ставки по кредиту.