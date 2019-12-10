Лукас об идее Ааба увеличить число неэстонцев на госслужбе: угрозы эстонскому языку нет

Представляющий в правительстве партию "Отечество" министр культуры Тынис Лукас не видит угрозы эстонскому языку в предложении министра госуправления Яака Ааба (Центристская партия) увеличить долю неэстонцев в государственном секторе, передает Rus.ERR.
"По сути это, конечно же, не означает, что будут какие-то квоты и при найме на работу предпочтение станут отдавать неэстонцам. Об этом не может быть и речи. Надо обязательно пойти по школам, воодушевить образованных людей, которые хорошо владеют эстонским языком, в общем, посмотреть шире, но насильно менять национальный состав мы не будем", - прокомментировал Лукас.
По словам министра госуправления, центриста Яака Ааба, пустующие рабочие места следовало бы больше заполнять представителями других национальностей. С одной стороны, это решило бы проблему нехватки специалистов, а с другой - способствовало росту трудозанятости в этих группах населения и их интеграции в эстонское общество.