Лукас об идее Ааба увеличить число неэстонцев на госслужбе: угрозы эстонскому языку нет

"По сути это, конечно же, не означает, что будут какие-то квоты и при найме на работу предпочтение станут отдавать неэстонцам. Об этом не может быть и речи. Надо обязательно пойти по школам, воодушевить образованных людей, которые хорошо владеют эстонским языком, в общем, посмотреть шире, но насильно менять национальный состав мы не будем", - прокомментировал Лукас.