Сумка пропавшего в Тарту мужчины найдена на берегу реки

В Тарту продолжаются поиски исчезнувшего на днях мужчины. Пока удалось обнаружить лишь некоторые его личные вещи.
Лейтенант тартуского отдела полиции Сийм Линнард рассказал, что поиски пропавшего мужчины продолжились вчера, полиция воспользовалась для этого полицейским катером на Эмайыги. «Мы начали поиски от моста Турусилла и двинулись в направлении моста Ихасте, где заметили на берегу со стороны Аннелинна недалеко от Jõe Prisma полузатопленное бревно, на котором была принадлежавшая Айти сумка для ноутбука вместе с его компьютером и личными вещами, но его телефона в сумке не было», - сообщил он.
Линнард добавил, что поисковая команда немедленно проверила берега на месте находки, но в тростнике и кустарнике ни других вещей мужчины, ни его самого найти не удалось «Помимо того, были еще раз прочесаны оба берега Эмайыги вплоть до моста Ихасте, параллельно патруль осмотрел берега до Ихасте с катера, но больше ничего обнаружено не было», - отметил он.
По словам полицейского, поиски продолжаются до сих пор, и пограничный катер вновь выйдет на Эмайыги, где с помощью сонара и подводного робота будет обследовано речное дно. «По-прежнему продолжают поиски и добровольцы, которые и сегодня будут проверять берега Эмайыг и вероятные участки его местонахождения на суше», - сказал он.
Пропавшего Айти в последний раз видели в ночь на пятницу, 6 декабря в 1:25 в Тарту на пешеходном мосту, где он оставил четырех друзей. Связаться с ним по телефону удалось 6 декабря ночью. После этого он не отвечал на звонки, а телефон был выключен.
Айти крепкого телосложения. Согласно описаниям друзей и фотографий с камеры наблюдения, на нем были шапка-ушанка, черного цвета куртка и светло-бежевая вельветовая водолазка, черные брюки. С собой у него была маленькая компьютерная сумка с ноутбуком. Он носит очки.
Всех, кто видел изображенного на фотографии, просят позвонить в полицию но номеру 112.