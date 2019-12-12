Единственный российский авианосец загорелся в порту Мурманска

Пожар произошел при проведении сварочных работ, сообщил Интерфакс со ссылкой на главу ремонтирующей авианосец Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

По данным источника Интерфакса, возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе. Собеседник отметил, что горит дизтопливо и кабели.

Шесть человек пострадали, судьба одного человека неизвестна, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

Построенный еще во времена СССР “Адмирал Кузнецов” вернулся в Россию в 2017 году после военной операции в Сирии, в ходе которой произошли две аварии при заходе на посадку палубных истребителей. После этого он встал на ремонт, но осенью 2018 года плавучий док, из которого выходил крейсер, затонул, а авианосец снова получил повреждения.