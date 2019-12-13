Обзор цен: у кого покупать электричество и газ выгоднее всего?

По всей Эстонии есть семь продавцов электроэнергии, и выбирать можно между различными пакетами, наиболее распространенными из которых являются биржевой и фиксированный пакеты. В последнем случае цена на электроэнергию обычно устанавливается на 12-месячный период с помощью срочного договора. Сравнение на elektrihind.ee показывает, что на данный момент разница в цене между самым дорогим и самым дешевым биржевым пакетом составляет 25 € (11%), а разница между фиксированными пакетами доходит даже до 54 € (25%).

Газ предлагают четыре продавца по всей Эстонии, и пакеты бывают следующие: меняющийся, фиксированный и биржевой. Сравнение цены на gaasihind.ee показывает, что в настоящее время разница в цене между самым дорогим и самым дешевым меняющимся пакетом составляет 70 € (50%).

По словам Керта Валбета, основателя сайтов для сравнения, многие эстонцы не сравнивали поставщиков услуг, поскольку считают, что разница в ценах очень мала. «Качество электроэнергии и газа одинаково у всех продавцов, поэтому цена является одним из важнейших критериев при выборе поставщика. Однако люди, из-за привычки или незнания, не склонны сравнивать цены на эти услуги и менять пакет на более выгодный. На самом деле, целесообразно сравнивать цены у продавцов не реже одного раза в год и, при необходимости, менять поставщика, так как разница в стоимости может достигать 30%, а переход к другому продавцу в Эстонии безопасен и прост – это занимает 10 минут. Все клиенты, в том числе те, которые заключили срочный договор с фиксированным пакетом, могут переходить к другому поставщику без каких-либо дополнительных затрат и штрафов, при этом поставка услуги на это время прервана не будет. Смена поставщика услуг может означать экономию пары десятков евро с одной квартиры, а в случае с частным домом – в разы больше», – сказал Валбет.

Валбет добавил, что, как правило, для желающего уйти клиентапродавцы делают выгодное предложение, чтобы покупатели могли получить наиболее выгодную цену, не покидая старого продавца.

Како пакет на электричество сейчас самый выгодный?

Самый выгодный биржевой пакет, согласно показаниям среднего эстонского потребителя, таким является пакет Imatra Elektri, который обойдется в 213 евро в год (с маргиналом 0,18 с / кВтч, ежемесячная плата 0 €, это стоимость по кампании на основе канала). Примерно в этом же диапазоне остаются 220 Energia, Alexela и Eesti Gaas – их пакеты всего на несколько евро дороже, чем у Imatra Elekter. Однако самым дорогим поставщиком является Eesti Energia, чей биржевой пакет будет стоить 238 евро в год. Это на 25 евро дороже, чем у самого выгодного поставщика, и влияет на это, прежде всего, компонент фиксированной месячной стоимости 1,99 евро. Следует иметь в виду, что, поскольку Eesti Energia не имеет прозрачных ценообразования и стоимость зависит от потребителя, она может отличаться от той, что использовалась при сравнении.

Из пакетов с фиксированной ценой самый выгодный у 220 Energy, расходы на год составят 217 евро (дневной тариф 6,79 с / квтч, ночной тариф 5,79 с / квтч). Однако самым дорогим из пакетов с фиксированной ценой является пакет Eesti Gaas с годовой стоимостью в 271 евро. Это на 54 евро дороже, чем самый выгодный пакет. Eesti Gaas также не имеет прозрачного ценообразования, стоимость этих пакетов зависит от потребителя и поэтому может отличаться от цены, использованной при сравнении.

Обзор цен на электричество и газ в 2019 году. ФОТО: Elektrihind.ee / Gaasihind.ee

Кто из поставщиков в Эстонии предлагает самые выгодные цены на газ?

Согласно показателям среднего эстонского потребителя наиболее выгодным является меняющийся или биржевой пакет 220 Energia с годовым расходом в 141 евро (стоимость газа 2.07 с / квтч). Самый дорогой пакет у Energate – 211 евро в год. Эта цена на 70 евро больше, чем у самого выгодного пакета. Биржевые пакеты предлагают только Alexela и 220 Energia, они схожи с меняющимися пакетами, так как цена для них изменяется каждый месяц.

Наиболее выгодный пакет с фиксированной стоимостью предлагает 220 Energia с годовыми затратами на газ в 182 евро (стоимость газа 2.85 с / квтч). На данный момент пакет с фиксированной стоимостью предлагают только два поставщика (220 Energia jи Eesti Energia), при этом у Eesti Energia цена выше – годовой расход 213 евро, т.е. на 30 евро дороже самого дешевого пакета.

Как происходит смена поставщиков электроэнергии и газа?