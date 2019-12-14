Сб, 14.12.2019
Мы постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной. Михаил Кылварт

Галерея: почему ванна установлена в спальне рядом с кроватью?

Такую оригинальную планировку хозяева этой квартиры, скорее всего, выбрали не из любви к интересному времяпровождению в спальне, а из-за нехватки места, хотя перегородку соорудить не мешало бы. Но это вполне может сделать и новый хозяин. 

Продается двухэтажная квартира-студия площадью 55 квадратных метров в деревянном доме на улице Копли. 

На первом этаже квартиры - открытая кухня-гостиная, на нулевом этаже - спальня с ванной и туалетом. 

Квартира полностью реновирована и оригинально оформлена. В ходе работ утеплены все стены, заменены оконные рамы, установлена металлическая входная дверь, поменяна электропроводка, на оба этажа установлена экономичная отопительная система, а на нулевом этаже - еще и подогрев пола.  

Коммунальные платежи составляют примерно 50 евро, в отопительный сезон дополнительные затраты на электричество - от 20 до 40 евро.

Вся мебель и техника входят в стоимость квартиры!

Остальные фотографии квартиры можно увидеть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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