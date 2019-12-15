Два человека погибли из-за шторма во Франции, десятки тысяч домов обесточены

Шторм обрушился на юго-запад Франции вечером пятницы. В департаменте Пиренеи-Атлантика в Стране Басков 70-летний мужчина пошиб в машине, врезавшейся в дерево.

В департаменте Ло и Гаронна наводнение унесло 76-летнего мужчину, который отправился за своей почтой. Спасатели нашли его тело более чем в километре от дома 24 часа спустя.

Власти также сообщили о пяти травмах от упавших деревьев. Травмы двух человек серьезны.

К некоторым горнолыжным станциям отрезан доступ из-за наводнений и оползней. Непогода прошлась по регионам Новая Аквитания, Нормандия и Окситания.

В департаменте Ланды вышедшая из берегов река Гав-де-По привела к наводнению в городе Перорад. Свои дома были вынуждены покинуть 600 жителей. В здании администрации был организован эвакуационный пункт.