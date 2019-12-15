Вс, 15.12.2019
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Два человека погибли из-за шторма во Франции, десятки тысяч домов обесточены

Шторм во Франции

ФОТО: GAIZKA IROZ/AFP

В результате штормового ветра на юго-западе Франции погибли не менее двух человек и обесточено около 40 тысяч домов. Из-за наводнений, вызванных штормом и ливнями объявлена чрезвычайная ситуации в 14 департаментах.

Шторм обрушился на юго-запад Франции вечером пятницы. В департаменте Пиренеи-Атлантика в Стране Басков 70-летний мужчина пошиб в машине, врезавшейся в дерево.

В департаменте Ло и Гаронна наводнение унесло 76-летнего мужчину, который отправился за своей почтой. Спасатели нашли его тело более чем в километре от дома 24 часа спустя.

Власти также сообщили о пяти травмах от упавших деревьев. Травмы двух человек серьезны.

К некоторым горнолыжным станциям отрезан доступ из-за наводнений и оползней. Непогода прошлась по регионам Новая Аквитания, Нормандия и Окситания. 

В департаменте Ланды вышедшая из берегов река Гав-де-По привела к наводнению в городе Перорад. Свои дома были вынуждены покинуть 600 жителей. В здании администрации был организован эвакуационный пункт.

В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности.

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