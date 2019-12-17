Эксперт: как скандалы с отмыванием денег повлияли на рынок недвижимости

По словам руководителя отдела жилых площадей бюро недвижимости Uus Maa Кюлли Фридрихсон, потрясшие Эстонию скандалы с отмыванием денег, коснулись и рынка недвижимости, передает Kodustiil.
Строгий контроль над счетами зарубежных инвесторов серьезно затруднил вклады честных предпринимателей как в эстонскую экономику, так в недвижимость.
После скандалов с отмыванием денег правила открытия счетов были ужесточены, а происхождение финансов тщательно изучалось. Однако процессы подтверждения их честного происхождения затянулись, и многие сделки с недвижимостью были отложены.
Неважно, из какой страны прибыл заинтересованный в покупке у нас недвижимости иностранец, из Европейского экономического пространства или из третьих стран, в любом случае производится всеобъемлющий и тщательный контроль.
В качестве примера Фридрихсон приводит случай, когда гражданин Финляндии, чтобы купить квартиру, должен был представить документы о происхождении капитала, о своей заработной плате и дивидендах. Сделка состоялась только благодаря гибкости и пониманию нотариуса.
Подобные проблемы, по словам Фридрихсон, случались и у продавцов. Например, у гражданина России, находящегося в Эстонии по виду на жительство и владеющего здесь недвижимостью, возникли проблемы с открытием банковского счета, который он хотел использовать для хранения полученных от продажи денежных средств. По словам Фридрихсон, ожидание ответов от разных банков заняло от десяти дней до двух недель.
«И вообще, открытие банковского счета иностранцем - это дорогостоящий и длительный процесс», - добавила Фридрихсон.