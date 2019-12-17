Эксперт: как скандалы с отмыванием денег повлияли на рынок недвижимости

Строгий контроль над счетами зарубежных инвесторов серьезно затруднил вклады честных предпринимателей как в эстонскую экономику, так в недвижимость.

После скандалов с отмыванием денег правила открытия счетов были ужесточены, а происхождение финансов тщательно изучалось. Однако процессы подтверждения их честного происхождения затянулись, и многие сделки с недвижимостью были отложены.

Неважно, из какой страны прибыл заинтересованный в покупке у нас недвижимости иностранец, из Европейского экономического пространства или из третьих стран, в любом случае производится всеобъемлющий и тщательный контроль.

В качестве примера Фридрихсон приводит случай, когда гражданин Финляндии, чтобы купить квартиру, должен был представить документы о происхождении капитала, о своей заработной плате и дивидендах. Сделка состоялась только благодаря гибкости и пониманию нотариуса.

Подобные проблемы, по словам Фридрихсон, случались и у продавцов. Например, у гражданина России, находящегося в Эстонии по виду на жительство и владеющего здесь недвижимостью, возникли проблемы с открытием банковского счета, который он хотел использовать для хранения полученных от продажи денежных средств. По словам Фридрихсон, ожидание ответов от разных банков заняло от десяти дней до двух недель.