Узнайте, какие здания и сооружения участвуют в конкурсе "Бетонное сооружение 2019 года"

«Разносторонность бетона как наиболее часто используемого отечественного строительного материала хорошо характеризуют представленные на нынешний конкурс работы, - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. - Среди номинантов есть как серьезные инфраструктурные сооружения, общественные здания, так и многоквартирные дома и индивидуальный жилой дом».

По словам Тийта Роотса, событием нынешнего конкурса можно считать номинацию целого нового квартала на улице Маакри: ансамбль новых зданий и реновированных находящихся под охраной как памятники старины домов в стиле югенд.

Следует также отметить достойное участие в конкурсе бетонных сооружений сельскохозяйственного назначения.

Правление Союза бетона Эстонии утвердило все 15 сооружений в качестве номинантов конкурса «Бетонное сооружение 2019 года».

«Благодаря сохраняющимся с течением времени свойствам бетона Эстония получила несколько важных общественных зданий – главное здание Академии внутренней безопасности, комплекс залов Эстонской академии музыки и театра, центр культуры "Кая"»,- сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола.

На титул лучшего бетонного сооружения 2019 года претендуют:

1. Комплекс залов Эстонской академии музыки и театра, Татари, 13, Таллинн;

2. Индивидуальный жилой дом, Викеркааре, 15, Тарту;

3. Бизнес-здание Hammerjack, Ваэ, 4, Лаагри, Харьюмаа;

4. Реконструкция газовой башни Котла культуры, Пыхья-пст, 27a, Таллинн;

5. Центр культуры и административное здание Kaja, Вильде-теэ, 118, Таллинн;

6. Бизнес-квартал Maakri 19-21, Маакри, 19-21, Таллинн;

7. Мустамяэская теплоэлектроцентраль, Винкли, 6, Таллинн;

8. Офисное здание Ovaal, Веэренни, 38, Таллинн;

9. Насосная для отвода дождевых вод на Рейди-теэ, Таллинн;

10. Главное здание Академии внутренней безопасности, Касе, 61, Таллинн;

11. Офисное и складское здание на Сяра-теэ, Сяра-теэ, 11, Пеэтри, Харьюмаа;

12. Офисное здание Tulemaja Tallink, Садама, 9, Таллинн;

13. Офисное здание Töökoja 3, Тёэкоя, 3, Таллинн;

14. Крупная ферма Vahtra, деревня Вийсирейю, волость Саарде, Пярнумаа;

15. Многоквартирные дома Vana-Kalamaja 6-8, Вана-Каламая, 6-8, Таллинн.

Главный приз конкурса получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик, проектировщик, строитель объекта-победителя, поставщик бетона и опалубки.

В жюри проходящего в двадцатый раз конкурса входят представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза строительных предприятий Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Эстонского союза предприятий по строительным консультациям, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы.

Жюри конкурса начнет работу в январе.

Победитель будет объявлен на Дне бетона 11 марта 2020 года.