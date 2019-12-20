Google получил огромный штраф

Google оштрафован за злоупотребления своим «доминирующим положением на рынке поисковой рекламы», поясняется в сообщении. По версии регулятора, компания приняла непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей платформы Google Ads: «Регулятор налагает штраф в размере 150 млн евро и предписывает Google уточнить составление правил работы платформы».

Антимонопольные органы Евросоюза 1 декабря начали расследование в отношении сбора данных Google, писал Reuters. Всего за последние два года Google получил от Еврокомиссии более 8 млрд евро штрафов. Последний штраф был назначен в июле: ведомство оштрафовало Alphabet (материнская компания Google) на 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением.