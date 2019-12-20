Google получил огромный штраф

Французский антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Google на 150 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Google оштрафован за злоупотребления своим «доминирующим положением на рынке поисковой рекламы», поясняется в сообщении. По версии регулятора, компания приняла непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей платформы Google Ads: «Регулятор налагает штраф в размере 150 млн евро и предписывает Google уточнить составление правил работы платформы».
Антимонопольные органы Евросоюза 1 декабря начали расследование в отношении сбора данных Google, писал Reuters. Всего за последние два года Google получил от Еврокомиссии более 8 млрд евро штрафов. Последний штраф был назначен в июле: ведомство оштрафовало Alphabet (материнская компания Google) на 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением.
Это самый большой штраф в истории антимонопольных разбирательств Брюсселя. Претензии касались приложений для смартфонов от Google. Компания якобы вынуждала пользователей переустанавливать их на своих устройствах. В частности, речь шла об интернет-браузере Google Chrome. По данным Еврокомиссии, Google использовал для этого незаконные методы, в том числе платил производителям смартфонов для переустановки. Таким способом Google укреплял доминирование в интернет-поиске.