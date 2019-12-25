"Осмеяние Христа" флорентийского живописца Чимабуэ. ФОТО: CHARLES PLATIAU/Reuters

Французские власти запретили вывозить из страны картину "Осмеяние Христа" флорентийского живописца Чимабуэ. Полотно нашла на своей кухне пожилая француженка, после чего оно ушло с молотка за 24 миллиона евро. Теперь французским властям нужно найти деньги, чтобы выкупить картину.

Как говорится в заявлении министерства культуры Франции, его глава по рекомендации комиссии по национальному достоянию запретил экспорт картины на срок до 30 месяцев. Министерство за это время планирует собрать 24 миллиона евро и выкупить работу, чтобы повесить ее рядом с другой картиной Чимабуэ в Лувре.

"Осмеяние Христа" - шедевр периода проторенессанса. Ее автор, художник, известный под псевдонимом Чимабуэ ("Быкоголовый"), считается одним из важнейших живописцев того периода. Картина предположительно была написана в 1280-х годах.

Работу Чимабуэ нашли в доме пожилой женщины в городе Компьень в 90 км к северу от Парижа. Она висела над плитой на кухне.

В октябре полотно продали на аукционе за 24 миллиона евро.

Как нашли "Осмеяние"

"Осмеяние Христа", небольшая картина размером 20,3 на 28,5 см, была обнаружена аукционисткой Филоменой Вульф, приехавшей в Компьень, чтобы провести инвентаризацию дома.

Хозяйка дома, женщина старше 90 лет, переехала в дом престарелых, а сам дом предполагалось выставить на продажу, сначала описав все вещи в нем. Сделать это должна была Филомена Вульф.

Вульф заметила работу над плитой недалеко от входа в гостиную. Хозяйка думала, что работа Чимабуэ - это русская икона, потемневшая от времени.

Дом уже продан. "У меня была неделя на то чтобы рассортировать его содержимое и все вынести, - рассказала Вульф в интервью французским СМИ. - Мне нужно было освободить место в графике, иначе все бы выбросили".

Эксперты из Парижа установили, что работа подлинная, и полотно выставили на аукцион. Имя покупателя не назвали, но французские СМИ пишут, что картину купили двое коллекционеров итальянского ренессанса, живущих в США.

Почему это важно

Чимабуэ был первым итальянским художником, отошедшим от формального "византийского" стиля живописи в сторону реализма. Нетрудно понять, почему владельцы картины приняли ее за икону - как и иконописцы, Чемабуэ писал на золоченых деревянных досках.

Чимабуэ, как считается, был учителем Джотто ди Бондоне, еще одного основоположника проторенессанса.