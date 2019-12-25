В тартуском центре для сбора отходов вспыхнул пожар

Сегодня в Лыунаский спасательный цент поступил вызов на Равила, 75A, Тарту, где произошло самовозгорание пепла, передает Tartu Postimees.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Аарви Уусталу, персонал центра для сбора отходов сначала пытался самостоятельно потушить загоревшийся пепел, однако все же понадобилась помощь спасателей. На место происшествия приехали три спасательные машины.
Самовозгоревшийся пепел находится в бочке на 20 кубометров, спасательные работы все еще продолжаются. По словам Уусталу, огонь не распространился. Спасатели потушили пожар примерно к восьми вечера.