В московский офис ФБК снова пришли с обысками, Навального задержали

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Навального «задержали силой и увели», он не оказывал сопротивления. Остальных выпустили из помещения, в ФБК остались юристы. «Видимо, подарки под ёлку детям у полицейских закончились, вот они и пришли в ФБК пополнить запасы техники», - пишет Ярмыш.

По данным источника «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, обыски в ФБК проводятся по старому уголовному делу о финансировании фонда. С делом об «отмывании денег» задержание Навального не связано, уточнил источник газеты в МВД.

На видео, опубликованном штабом Навального, слышно, что силовики приказывают сотрудникам стать к стене и молчать.

Соратник Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что почти одновременно с визитом силовиков была заблокирована карта для пожертвований фонду, чего не случалось уже три месяца. «Ну то есть все действия очень синхронизированы», - отметил Волков. В офисе находились около 40 сотрудников.

«В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!» - прокомментировал Волков. По его мнению, следственные действия направлены на то, чтобы сорвать вечерний прямой эфир «Навальный Live», собравший на прошлой неделе 1,4 млн просмотров.

В студии «Навальный Live» также проходят обыски. Помимо сотрудников в форме, лица которых скрыты масками, туда пришли и люди в гражданской одежде, тоже в масках. Камеры видеонаблюдения заклеены.