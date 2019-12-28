Эстония выделила Украине почти 100 000 евро

15 000 евро от Эстонии получила некоммерческая организация Donbas SOS. На линию помощи Donbas SOS в месяц в среднем поступает 2000 звонков, из которых 20 процентов касаются правовой помощи. К этому добавляются социальные пособия, помощь пенсионерам, врачебная помощь, гуманитарная помощь и т. д. Звонящие — люди с двух сторон контрольной линии и поддержка нужна для того, чтобы не обрывать возможность нуждающимся получить помощь. Финансовая поддержка Эстонии помогает поддерживать работу линии помощи и также обучать специалистов.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, помощь Эстонии Украине имеет принципиальное значение. «Мы поддерживаем народ, который хочет жить свободно и в следствии этого стал жертвой агрессии. Я благодарю всех эстонских добровольцев, которые в этом году своими силами и советами помогали украинским людям. Поддерживая народ и свободу Украины, мы поддерживает свободу всех народов, в том числе и нашу собственную свободу», - сказал Рейнсалу.