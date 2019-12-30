Следствие назвало версии авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, идет демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр», – цитирует главу МВД «Интерфакс».

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата – Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.