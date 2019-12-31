Нужна ваша помощь: пропал 61-летний Вячеслав

В полицию сообщили вечером 30 декабря, что Вячеслав ушел из находящегося в волости Люганузе дома призрения. Полицейские начали в этом регионе поиски мужчины, однако, к сожалению, до сих пор не установили его местонахождение.

На основании собранной информации можно полагать, что Вячеслав может автостопом ехать в сторону Таллинна или Пярну. Вячеслав высокого роста. На нем может быть синий свитер и темные брюки.