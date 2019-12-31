Вт, 31.12.2019
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Нужна ваша помощь: пропал 61-летний Вячеслав

Вячеслав.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 61-летнего Вячеслава, ушедшего из дома призрения в волости Люганузе.

В полицию сообщили вечером 30 декабря, что Вячеслав ушел из находящегося в волости Люганузе дома призрения. Полицейские начали в этом регионе поиски мужчины, однако, к сожалению, до сих пор не установили его местонахождение.

На основании собранной информации можно полагать, что Вячеслав может автостопом ехать в сторону Таллинна или Пярну. Вячеслав высокого роста. На нем может быть синий свитер и темные брюки.

Полиция просит всех, кто видел Вячеслава или знает о его местонахождении, звонить по короткому номеру 112.

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