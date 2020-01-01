Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 30-летнюю Наталию

Наталия ушла из расположенного в Раквере попечительского дома ночью первого января и до сих пор не вернулась. Ее телефон выключен. У Наталии нет с собой необходимых лекарств, которые она принимает ежедневно, поэтому она может попасть в беду.

Полицейские побеседовали с ее близкими и работники попечительского дома для выяснения, куда она могла направиться. Были проверены окрестности и медицинские учреждения, но Наталия до сих пор не найдена. На основании собранной на данный момент информации, есть основание полагать, что она могла направиться в Ида-Вирумаа или Таллинн.

Рост Наталии около 170 см. На ней было черное пальто до колена, черная блузка, серо-пестрые рейтузы и черные сапоги на каблуке. У нее темно-коричневые волосы до плеч.