Рейнсалу: визитов Путина и Трампа в Эстонию исключать нельзя

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не исключает, что в 2020 году посетить с визитами в Эстонию могут президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, передает rus.err.ee.
"Эти визиты не могут быть исключены, но их вероятность зависит от решений самих президентов", - сказал Рейнсалу в интервью радио Kuku, отметив, что президент Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов в Тарту, но пока ответа на приглашение не последовало.
По его словам, в июне в Таллинне состоится встреча глав государств Восточной Европы, в роли важного стратегического партнера которой выступают Соединенные Штаты.
По словам Урмаса Рейнсалу, решение о приезде в Эстонию представители России и США могут принять в последнюю минуту. Он добавил, что подобные мероприятия государственные чиновники, министры иностранных дел или президенты могут использовать и для двусторонних встреч.