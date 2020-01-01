Рейнсалу: визитов Путина и Трампа в Эстонию исключать нельзя

"Эти визиты не могут быть исключены, но их вероятность зависит от решений самих президентов", - сказал Рейнсалу в интервью радио Kuku, отметив, что президент Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов в Тарту, но пока ответа на приглашение не последовало.

По его словам, в июне в Таллинне состоится встреча глав государств Восточной Европы, в роли важного стратегического партнера которой выступают Соединенные Штаты.