В Турции вступил в силу новый запрет: растерянные туристы разбредаются и нервничают

С 1 января 2020 года в аэропорту Стамбула DMC-компаниям (принимающим компаниям туроператоров) и агентствам, транспортным компаниям и такси нельзя "ловить" своих клиентов на выходе из зоны таможенного контроля. Штраф за табличку с названием принимающей компании составит 320 турецких лир (48 евро), пишет Фонтанка.ру.

Теперь для приёма туристов выделен отдельный небольшой зал на 40–50 человек – Meeting Lounge Area. Чтобы встретить в этой зоне своих туристов, DMC-компания платит оператору аэропорта IGA 4 евро плюс НДС с за каждого гостя. По мере увеличения количества пассажиров сумма снижается. Но и в Meeting Lounge Area запрещено держать таблички или другие носители, указывающие на туроператора. Фамилии пассажиров высвечиваются на специальном табло на колонне, однако на экран помещается всего 10 фамилий.

Представители DMC-компаний в турецкой столице недовольны решение IGA запретить годами отработанную логистику встречи гостей. Многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели.

Указатели на зону встречи с туроператором только на английском, не знающие языка туристы разбредаются по аэропорту, жалуются и нервничают, рассказывают участники туррынка. Оператор аэропорта закрыл ближайшие к зоне таможенного контроля выходы, пассажиры выходят за периметр через два соседних. Там их ловят туроператоры, чтобы спустить на минус второй этаж, где находится стоянка автобусов. На сбор прилетевших гостей может уйти 1,5–2 часа, сетуют специалисты.