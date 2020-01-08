Келли Сильдару признана лучшей фристайлисткой Европы

Для Сильдару это уже третья подобная награда: ранее наша спортсменка получало звание лучшей в Европе в 2014 и 2017 годах. Downdays выбрал лучших спортсменов по системе плей-офф, в котором для победы нужно было победить своего оппонента в голосовании болельщиков. В интервью Downdays Сильдару заявила, что в прошедшем году для нее особо ценно не тирул чепионки мира, а три медали (золото, серебро, бронза), завоеванные на Экстремальных играх.