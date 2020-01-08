Ср, 8.01.2020
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Келли Сильдару признана лучшей фристайлисткой Европы

Келли Сильдару

ФОТО: Remo Tõnismäe / Postimees

17-летняя Келли Сильдару выбрана авторитетным лыжным журналом Downdays лучшей фристайлисткой Европы, передает Postimees.

Для Сильдару это уже третья подобная награда: ранее наша спортсменка получало звание лучшей в Европе в 2014 и 2017 годах. Downdays выбрал лучших спортсменов по системе плей-офф, в котором для победы нужно было победить своего оппонента в голосовании болельщиков. В интервью Downdays Сильдару заявила, что в прошедшем году для нее особо ценно не тирул чепионки мира, а три медали (золото, серебро, бронза), завоеванные на Экстремальных играх.

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